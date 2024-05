F1 - Mercedes : Coup de tonnerre pour la succession d’Hamilton ?

Pierrick Levallet

L'annonce a fait l'effet d'une bombe il y a quelques semaines. À l'issue de l'année 2024, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. L'écurie allemande penserait donc à Sebastian Vettel pour le remplacer. Cependant, le quadruple champion du monde avec Red Bull pourrait se laisser tenter par un projet hors de la F1.

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. L’écurie allemande lui cherche donc un successeur et le nom de Sebastian Vettel a parfois été évoqué ces dernières semaines. Cependant, la légende allemande pourrait se laisser tenter par un autre projet hors de la F1. Le quadruple champion du monde pourrait notamment imiter Fernando Alonso et débarquer en Endurance. Le patron de Porsche a d’ailleurs révélé qu’il avait tenté de faire venir Sebastian Vettel pour les 24 Heures du Mans.

F1 : Hamilton vers une catastrophe historique ? https://t.co/gfBE1OYaJe pic.twitter.com/pT8QJjv7oC — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«La situation n’était tout simplement pas favorable»

« Nous avons eu des discussions et cela n’a pas fonctionné pour Le Mans de cette année pour certaines raisons. C’est en partie à cause de la façon dont vous pouvez préparer Le Mans, et cela n’a pas fonctionné. Le temps passé dans la voiture aurait été limité, et nous n’aurions pas pu faire grand-chose de plus avec l’interdiction d’essais que nous avons. Je ne blâme pas l’interdiction des essais, mais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons pas avoir une troisième voiture ici [à Spa] par exemple comme nous le faisions dans le passé. La situation n’était tout simplement pas favorable » a d’abord expliqué Urs Kuratle dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Le livre n’est pas fermé»