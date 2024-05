F1 - Mercedes : Il annonce du lourd pour le successeur d’Hamilton

Benjamin Labrousse

A seulement 17 ans, Andrea Kimi Antonelli est considéré comme l’un des pilotes les plus prometteurs. S’il évolue encore en F2, le jeune Italien a été félicité à de nombreuses reprises par Toto Wolff, directeur de Mercedes. Alors que l’Autrichien ne fermait pas la porte au remplacement de Lewis Hamilton par Antonelli, le patron de la F2 a fait les éloges de celui qu’on annonce déjà très grand.

Ce n’est plus un secret, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Forcément, ce départ du septuple champion du monde laisse un baquet de libre chez les Flèches d'Argent , qui pensent déjà au jeune Andrea Kimi Antonelli.

« Nous avons un jeune qui est très prometteur »

« Je pense que cela dépendra aussi de ce que fera Max. Ensuite, nous avons un jeune qui est très prometteur et je ne veux pas lui mettre plus de pression, mais il semble qu’il puisse faire partie des grands. Mais nous ne voulons pas non plus le noyer en le faisant monter si rapidement dans une F1 à 17 ans. Nous avons donc plusieurs options avec lui. Évidemment, il y a Fernando qui est très excitant, et Carlos qui est très bon. Il y en a donc plusieurs. Je vais jouer le rôle d’une mariée - difficile à obtenir ! » , expliquait ainsi le boss de Mercedes, Toto Wolff, en février dernier.

« Il est évident que Kimi Antonelli a du talent »