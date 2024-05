F1 : Il crée l’exploit face à Verstappen et devient le chouchou numéro un ?

Benjamin Labrousse

A 24 ans, Lando Norris a obtenu sa première victoire en Formule 1 dimanche dernier face à Max Verstappen du côté de Miami. Un succès de taille pour le jeune britannique, apprécié de tous dans le paddock. Pour Zak Brown, DG de McLaren, Norris est un des chouchous du public, et sa victoire en Floride a ravi tout le monde.

« J’aime gagner. J’aime être au sommet, donc oui ça fait un peu mal quand on perd. Je ne sais que je ne peux pas les gagner toutes mais si ça ne me faisait pas mal, c’est que je n’ai plus rien à faire en F1 » . Suite à sa deuxième place lors du Grand Prix de Miami dimanche dernier, Max Verstappen révélait que cette seconde défaite de la saison sonnait comme un coup dur. Pourtant, le Néerlandais semblait très heureux de la victoire de son ami Lando Norris, pilote faisant partie des plus appréciés dans le paddock. Vainqueur pour la première fois de sa carrière en Floride, le Britannique de 24 ans n’a cessé d’être félicité par ses pairs.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui n’aime pas Lando »

Pour le directeur général de McLaren, Zak Brown, tout le monde aime Lando Norris, surtout le public dont il est le chouchou. « Je pense que c’était une victoire énorme pour Lando et il a eu beaucoup de soutien derrière. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui n’aime pas Lando. Il est aimé par tous, il n’y a qu’à voir toutes les félicitations qu’il a eues de la part des autres, des équipes, des directeurs, des fans. C’est une belle victoire pour lui, pour la F1, pour le sport » , a lâché l’Américain, relayé par Next-Gen Auto .

« C’est le pilote préféré de tous les fans »