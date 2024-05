F1 : Avant Hamilton, Ferrari imite Red Bull et Mercedes !

Pierrick Levallet

Avant de voir Lewis Hamilton arriver en 2025, Ferrari continue de pousser pour rattraper son retard sur Red Bull en F1. Dans cette optique, la Scuderia devrait apporter de nouvelles évolutions majeures à sa voiture pour le Grand Prix d'Imola. L'écurie italienne vise notamment à faire un grand bon en avant pour mettre la pression sur l'équipe de Max Verstappen.

Avant que Lewis Hamilton ne débarque en 2025, Ferrari poursuit son travail pour rattraper Red Bull et même surclasser l’écurie autrichienne au sommet de la F1. La Scuderia pousse et continue de mettre la pression sur l’équipe de Max Verstappen. D’ailleurs, l’équipe italienne a dévoilé plusieurs évolutions majeures sur sa monoplace lors d'une journée de roulage promotionnel sur son circuit d'essai de Fiorano ce vendredi, en vue du GP d'Émilie-Romagne.

De nouvelles évolutions majeures arrivent chez Ferrari

Motorsport.com a révélé que le package de Ferrari est centré autour d’un changement de philosophie vis-à-vis des carrosseries du ponton et du capot moteur. La Scuderia s’est notamment inspiré de Red Bull en ayant adopté une forme similaire pour l’entrée de son ponton. Mais l’écurie italienne a aussi copié le travail d’Alpine et de Mercedes puisque le conduit de dérivation vertical situé sur le côté du châssis a été fusionné avec l'entrée principale pour former une entrée plus large. Ferrari a ensuite apporté quelques modifications à la tige du rétroviseur extérieur en l’allongeant pour aider à conditionner le flux d’air le long de la surface supérieure de la carrosserie.

Red Bull mis sous pressions ?