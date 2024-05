F1 - Verstappen : Gros départ chez Red Bull, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Au début du mois de mai, Red Bull confirmait le départ d’Adrian Newey, concepecteur en chef des monoplaces de l’écurie autrichienne, à compter du premier trimestre 2025. Un départ de taille concernant l’ingénieur britannique, très apprécié de Max Verstappen notamment. Rapidement, Helmut Marko a tenu à rassurer tout le monde quant à la stabilité présente chez les siens.

Le 1er mai, le départ d’Adrian Newey, dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, était officialisé. Rapidement, les rumeurs faisant état d’une volonté de départ de Max Verstappen suite à cette décision avaient circulé. Pour le PDG de McLaren Zak Brown, ce départ de l’ingénieur en chef britannique de Red Bull, pourrait clairement engendrer un « effet domino » au sein de l’écurie autrichienne.

« C’est probablement le premier domino qui tombe »

« C’est probablement le premier domino qui tombe. Je suppose que ce n’est pas la dernière [personne à partir], avec les CV qui circulent. Oui, nous avons constaté une augmentation du nombre de CV provenant de l’équipe [Red Bull] » , déclarait ainsi Zak Brown. Légende de Red Bull, Helmut Marko a rapidement tenu à contester ces affirmations.

« Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe de cela »