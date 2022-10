Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux transferts de Campos débloqués par cette star du Barça

Publié le 23 octobre 2022 à 07h30

Amadou Diawara

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG l'année prochaine, Luis Campos aurait identifié deux profils XXL en fin de contrat à Chelsea : N'Golo Kanté et Jorginho. Et grâce à Frenkie de Jong, le conseiller football du PSG pourrait voir ces deux transferts se débloquer. En effet, les Blues penseraient à recruter la star du Barça pour pallier les potentiels départs de N'Golo Kanté et de Jorginho à l'été 2023.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé quatre transferts au milieu de terrain : Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Carlos Soler. Malgré tout, Luis Campos - le conseiller football du PSG - voudrait toujours renforcer l'entrejeu de Christophe Galtier.

Chelsea veut rajeunir son effectif avec Frenkie de Jong

Dans cette optique, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils, et notamment du côté de la Premier League à Chelsea. En effet, le conseiller football du PSG aurait inscrit les noms de N'Golo Kanté et de Jorginho, tous deux en fin de contrat le 30 juin avec les Blues , sur ses tablettes. Et grâce à Frenkie de Jong, Luis Campos pourrait avoir davantage de chances de boucler ces deux transferts en 2023.

De Jong à Chelsea dès janvier pour oublier Kanté et Jorginho