Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le feu prêt à passer au vert pour N’Golo Kanté ?

Publié le 22 octobre 2022 à 01h30

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait boucler une double opération à Chelsea et ce pour la modique somme de 0€. Alors que les contrats de N’Golo Kanté et de Jorginho arriveront à expiration à la fin de la saison chez les Blues, le conseiller football du PSG seraient sur les rangs.

N’Golo Kanté pourrait-il finalement rejoindre le PSG ? Depuis le sacre de Leicester City au printemps 2016, qui au final débouché sur son arrivée à Chelsea, Kanté figurait dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Le PSG aurait tenté sa chance, sans succès. Par la suite, Thomas Tuchel aurait réclamé le transfert du champion du monde tricolore lors de son passage sur le banc du PSG, en vain. Et il se pourrait que la troisième fois soit la bonne.

Mercato - PSG : Le transfert de N'Golo Kanté prend forme https://t.co/HjLJEmNzZ6 pic.twitter.com/IwAWAdQqzx — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Désaccord contractuel entre Kanté et Chelsea

D’après les informations circulant dans la presse anglaise depuis quelque temps, le PSG semblerait avoir une belle opportunité avec N’Golo Kanté puisque Chelsea peinerait à trouver un terrain d’entente avec le champion du monte tricolore sur la durée du contrat. Il est spécifié outre-Manche que Kanté réclamerait un contrat de trois ans lorsque la nouvelle direction de Chelsea emmenée par le co-propriétaire Todd Boehly serait réticent à offrir un bail d’une telle durée à un joueur multipliant les pépins physiques dernièrement. Seul un contrat de deux ans serait négociable aux yeux de Chelsea, ce qui ne satisfait pas Kanté.

Kanté ne reviendra pas sur ses demandes salariales

le10sport.com vous a dernièrement révélé que N’Golo Kanté se sentait bien à Londres et qu’il voulait y passer la fin de sa carrière avec sa famille. Pour autant, selon The Athletic , Kanté refuserait catégoriquement de revoir ses conditions à la baisse et choisirait de s’en aller si les dirigeants des Blues ne s’alignaient pas sur ses demandes. Outre le PSG, le FC Barcelone, Tottenham et Arsenal seraient sur les rangs.

Chelsea veut rajeunir son effectif