Mercato - Real Madrid : Les vérités de cette star sur son intégration à Madrid

Publié le 22 octobre 2022 à 00h45

En 2018, Thibaut Courtois quittait l'Atlético pour s'engager avec le Real Madrid. Recruté contre un chèque de 35M€, le portier belge s'est installé comme un titulaire indiscutable après le départ de Keylor Navas en 2019. Lors d'un long entretien accordé à France Football, le vainqueur du trophée Lev Yachine est revenu sur son aventure à Madrid.

Passé par l'Atlético au cours de sa carrière, Thibaut Courtois décidait de rejoindre le grand rival en 2018. Malgré son aventure au sein des Colchoneros , le portier belge acceptait de porter le maillot du Real Madrid et d'entrer en concurrence avec le titulaire de l'époque, Keylor Navas aujourd'hui au PSG.

Courtois récompensé lors de la cérémonie du Ballon d'Or

Depuis le départ de Navas en 2019, Courtois s'est installé dans les buts du Real Madrid et fait partie aujourd'hui des meilleurs gardiens du monde comme l'illustre son trophée Lev Yachine, reçu lundi dernier à Paris. Lors d'un long entretien accordé à France Football, Courtois est revenu sur son passage en Espagne et notamment sur son intégration au sein de l'équipe merengue.

« Ici, à Madrid, les gardiens sont souvent avec le groupe. C'est important de très vite les intégrer »