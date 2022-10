Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour ce transfert à 0€ de Campos

Publié le 21 octobre 2022 à 23h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Jorginho susciterait l'intérêt du PSG. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec le FC Barcelone et la Juventus sur ce dossier. D'ailleurs, les Bianconeri seraient bien placés pour boucler le transfert libre et gratuit de Jorginho lors du prochain mercato estival.

Malgré les signatures de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler lors du dernier mercato estival, Luis Campos serait toujours en quête de renforts au milieu de terrain. Toujours désireux de renforcer l'entrejeu de Christophe Galtier, le conseiller football du PSG aurait identifié plusieurs profils ; et notamment du côté de Chelsea.

Le PSG veut s'attaquer à Jorginho en 2023

En effet, Luis Campos serait à la fois sur les traces de N'Golo Kanté et de Jorginho, tous deux en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Toutefois, en ce qui concerne l'international italien, le conseiller football du PSG doit batailler face au FC Barcelone et à la Juventus. D'après les dernières informations de Calciomercato.it , le Barça et la Juve seraient prêts à se frotter au PSG pour boucler le transfert de Jorginho. Et la Vieille Dame serait particulièrement déterminée à remporter ce combat de titans.

Jorginho se rapproche d'un transfert à 0€ à la Juve