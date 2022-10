Foot - Mercato

Mercato : Mauricio Pochettino annonce la couleur pour son retour

Publié le 23 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino aurait été approché par Aston Villa qui chercherait à faire de lui le successeur de Steven Gerrard. Pour autant, après avoir connu les sommets avec le PSG, l’Argentin n’a pas l’intention de régresser selon la presse anglaise.

En mai dernier, Mauricio Pochettino a disputé son dernier match avec le PSG et sur un banc de touche. En effet, par la suite, l’Argentin a été remercié par la nouvelle direction du Paris Saint-Germain qui a nommé Christophe Galtier à sa place. Depuis, Pochettino a postulé auprès de Chelsea dans la foulée du limogeage de Thomas Tuchel en septembre dernier comme The Athletic le révélait à l’époque.

Aston Villa met la main à la poche pour Mauricio Pochettino

Et maintenant ? D’après The Daily Telegraph , Mauricio Pochettino aurait reçu une belle offre de contrat de la part d’Aston Villa qui a licencié Steven Gerrard jeudi soir après la défaite des Villans face à Fulham (3-0). Un salaire annuel d’11,5M€ lui aurait été proposé. Mais pas que, Aston Villa lui aurait promis un budget de 115M€ à dépenser lors de la session hivernale et le mercato estival prochain.

Pochettino ne compte pas prendre les rênes d’une équipe qui joue le maintien