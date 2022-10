Foot - Mercato

Mercato : Virés par le PSG, ils ont tranché pour leur retour

Publié le 22 octobre 2022 à 13h30 - mis à jour le 22 octobre 2022 à 13h46

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Successeur de Thomas Tuchel sur le banc de touche, Mauricio Pochettino n’a pas retrouvé de club depuis son départ du PSG en juillet dernier. Agent libre, l’Argentin a été rejoint par son prédécesseur quelques mois plus tard, l’Allemand ayant été viré par Chelsea. Alors qu’ils semblent disposés à retrouver un banc de touche dans un futur proche, les deux hommes ont toutefois fixé leurs conditions.

N’ayant jamais réussi à pleinement s’imposer au PSG, Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions en juillet dernier, remplacé par Christophe Galtier. Depuis, l’Argentin n’a pas retrouvé de poste, et ce même si son nom avait été évoqué à Manchester United ou encore à Chelsea, pour succéder à son prédécesseur au PSG : Thomas Tuchel. Malgré la victoire en Ligue des champions en 2021, l’Allemand n’a pas résisté au mauvais début de saison des Blues . Désormais, les deux hommes sont à la recherche d’un nouveau club.

Aston Villa rêve de Pochettino ou Tuchel, mais…

Et leur situation n’a pas échappé à Aston Villa. 17e de Premier League, la formation anglaise a décidé de se séparer de Steven Gerrard et se cherche un nouvel entraîneur après la défaite concédée face à Fulham (3-0) jeudi. Les profils de Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel plaisent ainsi aux Villans , mais l’intérêt n’est pas réciproque. « Aston Villa a été incroyablement ambitieux. Ils voulaient Mauricio Pochettino - il n'y a aucun doute là-dessus - ils voulaient aussi Thomas Tuchel , confie Paul Gilmour, journaliste chez Sky Sports. Mais il est peu probable qu'ils acceptent l'offre d'Aston Villa car ils veulent tous deux revenir dans des équipes prêtes à se battre pour des trophées majeurs. Il faut dire que ce n'est pas le cas d'Aston Villa. »

Mercato : Mauricio Pochettino refuse un contrat en or https://t.co/04J2JWWdD8 pic.twitter.com/o414s0lfyV — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Les deux anciens du PSG vont attendre