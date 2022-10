Foot - Mercato

Transferts : Ça s'anime sur le mercato pour Cristiano Ronaldo

Publié le 22 octobre 2022 à 20h30

Pierrick Levallet

Traversant une situation très délicate à Manchester United, Cristiano Ronaldo serait ouvert à un transfert dès cet hiver pour se relancer. Alors qu’Erik ten Hag souhaite le conserver pour le reste de la saison, une porte de sortie inattendue se serait ouverte pour l’attaquant de 37 ans. Le Portugais disposerait même d’une option supplémentaire pour son avenir.

Depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo vit un véritable calvaire à Manchester United. Alors qu’il n’a pas trouvé de nouveau club cet été, le Portugais se retrouve régulièrement écarté du onze titulaire par Erik ten Hag. Irrité par la situation, l’attaquant de 37 ans a même refusé d’entrer en jeu face à Tottenham ce mercredi. Le technicien de Manchester United l'a alors exclu du groupe en marge de la rencontre face à Chelsea ce samedi. L'avenir de Cristiano Ronaldo est de plus en plus incertain, alors que la Coupe du monde et le mercato hivernal approchent. Mais un club inattendu serait prêt à le relancer.

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une réponse fracassante pour son transfert https://t.co/x7zMEm7DXu pic.twitter.com/QjKGDwMar2 — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Galatasaray est prêt à tout pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations de Fotomac , le nom de Cristiano Ronaldo serait de nouveau un sujet d’actualité à Galatasaray. Le vice-président du conseil d’administration Erden Timur aurait d’ailleurs prévu une réunion avec Jorge Mendes début novembre pour discuter d’une potentielle arrivée de l’attaquant de 37 ans au sein du club satmbouliote. Erden Timur préparerait sérieusement ce transfert et serait prêt à tous les sacrifices possibles pour attirer le Portugais en Turquie.

Le Sporting Portugal à l’affût

Cependant, un prétendant de taille confronterait Galatasaray pour Cristiano Ronaldo : le Sporting Portugal. Le quintuple Ballon d’Or pourrait mettre un terme à son calvaire à Manchester United en retournant dans son club formateur. Un retour à la maison qui permettrait à Cristiano Ronaldo de bien terminer sa carrière. Néanmoins, Erik ten Hag n’est pas vraiment favorable à un départ de la star portugaise cet hiver.

Ten Hag prêt à bloquer Cristiano Ronaldo cet hiver ?