Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu une offre surprenante pour son transfert

Publié le 22 octobre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Dans une situation critique à Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait faire tout son possible pour changer de club au mois de janvier. Toutefois, la seule piste du Portugais à ce jour serait celle menant à un transfert vers l'Arabie Saoudite. Reste à savoir si CR7 acceptera de rejoindre cette destination cet hiver, après avoir fermé la porte l'été dernier.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait faire ses valises dès le mois de janvier. Alors qu'il souhaitait déjà plier bagages lors du dernier mercato estival, CR7 n'a pas obtenu gain de cause. Désirant quitter les Red Devils pour évoluer dans un club qui dispute la Ligue des Champions, la star portugaise de 37 ans n'a pas reçu d'offre qui lui convenait.

Cristiano Ronaldo veut provoquer son départ en janvier

Contraint de rester à Manchester United, Cristiano Ronaldo vit une véritable descente aux enfers depuis le début de la saison. En effet, l'ancien du Real Madrid n'est pas considéré comme un titulaire incontestable et incontesté par Erik ten Hag, qui n'hésite pas à le placer sur le banc de touche, même durant l'intégralité de certains matchs. D'ailleurs, lors de la dernière journée de Premier League, Cristiano Ronaldo n'a pas joué la moindre minute face à Tottenham. Ce qui a provoqué sa colère. Cristiano Ronaldo ayant quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final.

Jorge Mendes a reçu une offre venue d'Arabie Saoudite