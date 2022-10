Foot - Mercato

Mercato : Nouvelle annonce fracassante sur le malaise Cristiano Ronaldo

Publié le 21 octobre 2022 à 14h00

La rédaction

Sur le banc mercredi dernier lors du match face à Tottenham, Cristiano Ronaldo avait quitté la pelouse juste avant le coup de sifflet final. Il avait même quitté le stade sans même passer par le vestiaire. Un comportement qui n’est pas passé du côté de Manchester United qui a décidé de l’écarter du groupe pour le match face à Chelsea ce samedi. En conférence de presse, Erik ten Hag est revenu sur cette décision.

En grande difficulté avec Manchester United, Cristiano Ronaldo avait demandé son transfert cet été, sans avoir réussi à trouver de point de chute. Placé une nouvelle fois sur le banc lors de la rencontre face à Tottenham ce mercredi, l'attaquant portugais avait quitté le stade sans même passer par le vestiaire avant le coup de sifflet final. Au lendemain de cet incident, le club prenait une décision radicale.

Transferts : Cristiano Ronaldo craque, coup de théâtre en vue sur le mercato https://t.co/uosHhScPzq pic.twitter.com/U503YfEqTy — le10sport (@le10sport) October 21, 2022

« Cristiano ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United »

Alors que Manchester United rencontrera Chelsea ce lundi, le club avait annoncé dans un communiqué, publié ce jeudi, la mise à l’écart de Cristiano Ronaldo pour ce match. « Cristiano ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United pour le match de ce samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match »

« Je dois fixer des normes et des valeurs »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Erik ten Hag est revenu sur la décision d’écarter Cristiano Ronaldo du groupe pour le match à venir. « Je suis le manager, je suis responsable de la culture ici et je dois fixer des normes et des valeurs, que je dois contrôler. Dans l'équipe, nous avons des valeurs et des normes et je dois les contrôler. Après le Rayo Vallecano, je lui ai dit que c'était inacceptable. C'est la deuxième fois que ça arrive, il y a des conséquences. Il nous manquera demain. C'est un manque pour l'équipe, mais cette décision est importante pour l'attitude et la mentalité du groupe et maintenant nous devons nous concentrer sur Chelsea car c'est le plus important. »

« La prochaine fois il doit y avoir des conséquences »