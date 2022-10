Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Le calvaire de Cristiano Ronaldo se poursuit, il met les choses au clair

Publié le 22 octobre 2022 à 11h30

Pierrick Levallet

Cette saison, Cristiano Ronaldo vit une situation plutôt délicate. N’étant pas vraiment dans les plans d’Erik ten Hag pour son onze titulaire, le Portugais se retrouve régulièrement sur le banc. Une chose qui ne lui plaît pas, et il n’a pas manqué de le faire savoir ce mercredi. Malgré tout, Erik ten Hag affirme encore compter sur l’attaquant de 37 ans.

Depuis la fin du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo est en plein malaise à Manchester United. Le Portugais a vu sa situation radicalement changer avec l’arrivée d’Erik ten Hag, au point de ne plus figurer parmi les titulaires indiscutables de l’équipe. Ce mercredi, l’attaquant de 37 ans avait encore débuté la rencontre face à Tottenham sur le banc. La fois de trop, puisque Cristiano Ronaldo a refusé d’entrer en jeu et a même quitté le stade avant le coup de sifflet final. Un coup de sang qui n’a pas du tout plu à Erik ten Hag, ce dernier ayant décidé de mettre le Portugais à l’écart du groupe en marge du match contre Chelsea ce samedi.

«Cristiano reste un élément important du groupe»

Malgré tout, cette nouvelle situation ne devrait pas durer à en croire l’entraîneur de Manchester United. « Je compte sur Cristiano Ronaldo pour le reste de la saison. Il est mis à l’écart pour ce match, et après nous avançons. Je suis ouvert à ça et pour moi ce n’est qu’un avertissement. Cristiano reste un élément important du groupe et je compte sur lui pour le reste de la saison » a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Une discussion prévue entre Ronaldo et ten Hag

Erik ten Hag s’est ensuite prononcé sur le retour de Cristiano Ronaldo avec le reste du groupe : « Cristiano s’entraîne pour se maintenir en forme et être prêt pour le prochain match contre le Sheriff Tiraspol. De retour lundi dans le groupe ? Nous parlerons d’abord. Est-ce que ce sera long ? Je ne pense pas, non. Je ne veux pas qu’il nous manque. Je veux qu’il soit dans le groupe et qu’il soit impliqué parce qu’il a un impact. »

