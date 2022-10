Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il sauter sur l'opportunité Cristiano Ronaldo ?

Publié le 22 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Les propriétaires qataris du PSG ont rêvé par le passé de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Depuis l’été 2021, le Paris Saint-Germain s’appuie sur les services du septuple Ballon d’or et pourrait témoigner de la disponibilité de la star de Manchester United sur le marché lors des prochaines semaines. Une occasion en or dont le PSG doit profiter ? C’est notre sondage du jour !

Cristiano Ronaldo a encore fait parler de lui mercredi soir. À quelques minutes du terme d’une prestation aboutie face à Tottenham (2-0) à laquelle la star de Manchester United n’a pas pris part, Ronaldo a quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final. Un écart d’attitude qui a beaucoup fait parler et qui n’a pas laissé de choix à Erik Ten Hag et à son staff technique. Pour le déplacement de Manchester United à Chelsea ce samedi, Ronaldo a été écarté du groupe. L’occasion pour le principal intéressé de s’expliquer sur son compte Instagram .

Manchester United prêt à libérer Cristiano Ronaldo ?

Mais le mal semblerait être fait. D’après The Sun , Erik Ten Hag ne semblerait plus être contre le départ de Cristiano Ronaldo dont le contrat à Manchester United expirera à l’issue de la saison. Dès le mercato hivernal ? À en croire certaines informations circulant en Angleterre, le comité de direction de Manchester United laisserait filer Ronaldo si son agent Jorge Mendes parvenait à trouver un point de chute en amont de l’ouverture du mercato hivernal. Ce qui permettrait à Manchester United de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo.

Une occasion en or pour le PSG

Dans ce cas de figure, les propriétaires qataris du PSG devraient-ils lancer une offensive pour Cristiano Ronaldo ? Le10sport.com vous révélait le 13 juillet dernier que le comité de direction du Paris Saint-Germain que le dossier Ronaldo n’était pas un sujet d’actualité au PSG. Cependant, le désir d’aligner à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourrait-il prendre le dessus sur la position initiale du PSG sur la question ?