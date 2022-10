Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine le contrat du siècle pour Mbappé, les chiffres surréalistes révélés

Publié le 23 octobre 2022 à 22h00 - mis à jour le 23 octobre 2022 à 22h06

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a surpris son monde et surtout le Real Madrid à la fin de la saison dernière en prenant la décision de prolonger son contrat au PSG. De par ce choix qu’il affirme être grandement sportif, l’attaquant du Paris Saint-Germain a signé un contrat tout bonnement historique d’un point de vue économique et dans lequel il existe de coquettes primes.

Au terme d’une saison qui a notamment été animée par le feuilleton Kylian Mbappé concernant son départ libre de tout contrat au Real Madrid ou sa prolongation de contrat au PSG, le champion du monde tricolore a finalement pris la décision de renouveler son ancien contrat pour trois saisons supplémentaires au Paris Saint-Germain. Bien qu’il ait affirmé que ce choix n’avait pas été effectué pour des raisons financières, Mbappé a tout de même signé un contrat bien spécial et historique avec le PSG.

Un salaire annuel brut de 72M€

Ce dimanche soir, Le Parisien fait un point sur les différentes primes et revenus de Kylian Mbappé grâce à son nouveau contrat signé au PSG et annoncé le 21 mai dernier sur la pelouse du Parc des princes. D’après les informations du quotidien de la capitale, Kylian Mbappé percevrait un salaire brut de 72M€ par an. Un salaire trois fois supérieur à celui qui était le sien dans son ancien contrat. D'ailleurs, aucune clause par rapport à un sacre au Ballon d’or ou un succès du PSG en Ligue des champions, n’a été incluse dans le contrat de Kylian Mbappé. Néanmoins, deux belles primes lui auraient été promises.

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c'est terminé https://t.co/L62H7PYzFW pic.twitter.com/h0QE994oi4 — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Une prime à la signature de 180M€ et de fidélité évolutive pour un total de 240M€

Toujours d’après les informations communiquées par Le Parisien prime à la signature de 180M€ bruts aurait été convenue entre la direction du PSG et le clan Mbappé et ce, en trois versements de 60M€ dont chaque échéance serait prévue pour le mois de juillet. De plus, une prime de fidélité lui permettrait de faire grossir encore un peu plus les chiffres de son contrat qui est déjà le meilleur de l’histoire du sport mondial. À chaque fin de mercato estival, et donc lancement d’une nouvelle saison, Kylian Mbappé reçoit une prime en guise de reconnaissance de sa fidélité. À la dernière intersaison, on lui aurait versé la somme de 70M€, en septembre prochain, ce sera 80M€ et 90M€ en 2024 si Mbappé sera toujours au club parisien.

Un contrat à 630M€ s’il va au bout ?