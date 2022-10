Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle pépite dénichée par Campos, il peut exploser au Qatar

Publié le 23 octobre 2022 à 20h10

Axel Cornic

A seulement 18 ans, Antonio Silva a réussi à arracher une place de titulaire indiscutable à Benfica, devenant en quelques semaines l’un des défenseurs les plus suivis d’Europe. Luis Campos aimerait le recruter au Paris Saint-Germain, où le besoin de renfort en défense ne semble jamais avoir été aussi important.

Avec le passage annoncé à une défense à trois, on pouvait s’attendre à ce que le PSG se renforcer grandement dans ce secteur. Pourtant, Christophe Galtier se retrouve avec seulement trois spécialistes du poste, dont deux qui sont pour le moment hors service. Presnel Kimpembe est en effet toujours blessé, tandis que Sergio Ramos a été suspendu pour plusieurs matchs en Ligue 1.

Mercato - PSG : Le Qatar règle l'avenir de deux stars, Campos passe à l'action https://t.co/x81E7WGCpl pic.twitter.com/jeJ4iKdDv2 — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Skriniar reste la priorité, mais...

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, la grande priorité à ce poste reste Milan Skriniar. Après l’échec de cet été, Luis Campos souhaite revenir à la charge au mois de janvier, mais l’Inter peut tout faire capoter. A Milan on souhaite prolonger le contrat du Slovaque et cela pourrait bien être possible en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Antonio Silva, la nouvelle surprise de Campos

Ainsi, Luis Campos a activé également d’autres pistes pour se prémunir d’un nouvel échec sur le dossier Skriniar. L’une d’entre elles mènerait notamment à Antonio Silva, qui est l’une des grandes révélations du championnat portugais cette saison. Il a d’ailleurs brillé face au PSG en Ligue des Champions, endiguant de son mieux un Kylian Mbappé qui n’a pu faire que trois tirs cadrés sur l’intégralité des deux matchs.

Il pourrait être la surprise du Mondial