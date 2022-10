Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar règle l'avenir de deux stars, Campos passe à l'action

Publié le 23 octobre 2022 à 13h30

Arthur Montagne

Frustré par le précédent mercato, Luis Campos s'active en coulisses pour ne pas rater les prochains. Mais en plus du recrutement, le conseiller sportif du PSG doit également gérer la situation contractuelle de Lionel Messi et Sergio Ramos, qui pourraient partir libres l'été prochain. Mais le Qatar est conscient du danger et a déjà demandé à Luis Campos de passer à l'action.

Le mercato flamboyant réalisé durant l'été 2021 porte enfin ses fruits. En effet, après une saison plus que poussive, Sergio Ramos et Lionel Messi reviennent en grande forme. Le défenseur espagnol, après un exercice miné par les blessures et les rechutes, semble avoir laissé de côté ses pépins physiques et enchaine les matches depuis le début de saison. L'ancien capitaine du Real Madrid s'est même imposé comme l'un des patrons dans le vestiaire. En ce qui concerne le septuple Ballon d'Or, après une saison raté, il retrouve son meilleur niveau et brille au PSG où il s'est imposé comme l'un des éléments clés de Christophe Galtier. Néanmoins, le contrat des deux stars s'achèvent en juin prochain ce qui pousse la direction parisienne à s'activer. Et le Qatar a bien conscience du danger.

Premières discussions pour prolonger Messi

A tel point que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a déjà validé l'idée d'une prolongation de Lionel Messi sur le plan sportif. Luis Campos a ainsi lancé les premières discussions auprès de l'entourage de La Pulga qui dispose d'une option pour une saison supplémentaire au PSG. Néanmoins, l'international argentin ne prendra aucune décision avec la Coupe du monde qui début dans un mois. « Après cette Coupe du monde, nous verrons ce qui peut arriver au niveau de la carrière », confiait ainsi Lionel Messi au micro de DirecTV . Il faudra tout de même un accord financier pour un joueur qui touche près de 30M€ par an. Et compte tenu de la situation du PSG, dont la masse salariale a explosé ces derniers mois, cela pourra être un chantier délicat.

Le Qatar valide l'idée d'une prolongation de Ramos

Toujours selon nos informations, l'état major du PSG, basé à Doha, a également validé l'idée d'une prolongation de Sergio Ramos. Aucune discussion concrète n'a été lancée, mais le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour lancer les grandes manœuvres et ainsi conserver le défenseur espagnol au-delà de son contrat qui s'achève en juin prochain. Il faut dire que l'ancien capitaine du Real Madrid a laissé de côté ses blessures et enchaine désormais les matches. Seule une suspension l'a privé des deux dernières rencontres du PSG, contre l'OM (1-0) et Ajaccio (3-0). Et surtout, Sergio Ramos s'est rapidement imposé comme un taulier dans le vestiaire, ce qui a convaincu le Qatar de le conserver. Là encore, il faudra trouver un terrain d'entente sur l'aspect financier alors que l'international espagnol touche environ 8M€ par an.