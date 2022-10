Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour Paredes

Publié le 23 octobre 2022 à 19h15

Axel Cornic

Parti en prêt à la Juventus lors du dernier mercato, Leandro Paredes pourrait bien revenir au Paris Saint-Germain. Les médias italiens assurent que les Bianconeri n’auraient aucune intention de lever son option d’achat fixée à 22M€ et une nouvelle indiscrétion vient confirmer cette tendance et n’augurant rien de bon pour le PSG.

N’arrivant pas à vendre, le PSG a bouclé plusieurs prêts cet été, souvent en prenant en charge une grande partie du salaire des joueurs. Cela a été le cas pour Leandro Paredes, qui avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches puis Fabian Ruiz, n’avait plus sa place au milieu de terrain.

Un retour malheureux en Italie

Il a ainsi été prêté à la Juventus, où les choses ne vont pas au mieux depuis le début de la saison. Leandro Paredes et en effet sorti du onze titulaire et ce samedi, les Bianconeri ont annoncé une absence de quinze jours, à cause d’une lésion aux ischios-jambiers.

La Juve a besoin d’un départ de Paredes