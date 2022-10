Foot - Mercato

Mercato : Erling Haaland impliqué dans un transfert légendaire ?

Publié le 23 octobre 2022 à 22h45

Arthur Montagne

Auteur d'un début de saison stratosphérique avec Manchester City, Erling Haaland pourrait devenir l'un des joueurs les plus chers de l'histoire en cas de transfert dans les années à avenir. Et pour cause, le Norvégien disposerait d'une clause libératoire luis permettant de quitter les Citizens pour un montant total de 220M€.

Arrivée à Manchester City l'été dernier, Erling Haaland réalise un début de saison hallucinant. En 15 rencontres, le Norvégien a déjà inscrit... 22 buts ! Néanmoins, son avenir fait déjà débat puisqu'il disposerait d'une clause valable en 2024 à en croire Tomás González-Martín, journaliste pour El Debate .

Vers un transfert à 220M€ ?

« Nous avons établi que la clause de Haaland existe. Elle a été signée par Raiola, comme il le fait toujours avec ses grands joueurs, pour qu'ils puissent partir après deux ans. Et ce qu'il a signé, c'est qu'il peut partir après deux ans si un club paie au moins 190M€ plus 30M€ de commissions, à la fois à la famille de Haaland ainsi qu'à l'agence de Raiola », lance-t-il à Bernabeu Digital .

