Mercato - Real Madrid : Le clan Haaland sort du silence pour son transfert

Publié le 21 octobre 2022 à 20h00

Amadou Diawara

Malgré le transfert d'Erling Haaland vers Manchester City, le Real Madrid n'aurait pas tiré un trait sur lui. En effet, le club merengue envisagerait de se servir de la clause libératoire du Norvégien - qui serait active en 2024 - pour l'arracher aux Citizens. Interrogée sur le sujet, Rafaela Pimenta - l'agent d'Erling Haaland - a préféré botter en touche.

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid pensait à boucler le transfert d'Erling Haaland. Mais alors que Karim Benzema marche sur l'eau depuis de longs mois, le club merengue a finalement fait une croix sur le crack norvégien de 22 ans d'après les dernières indiscrétions d' AS .





Toutefois, le Real Madrid n'aurait pas abandonné définitivement l'idée de boucler le transfert d'Erling Haaland. A en croire AS , le club merengue aurait prévu de se jeter sur l'actuel buteur de Manchester City lors de l'été 2024, et ce, parce que c'est à ce moment-là que sa clause libératoire sera active. Et en attendant, la direction du Real Madrid devrait continuer à miser sur Karim Benzema, à qui elle prévoirait d'offrir une prolongation d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2024. Mais quelle est la position du clan Haaland ?

