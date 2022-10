Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit une terrible réponse du Real Madrid

Publié le 23 octobre 2022 à 14h45

Arthur Montagne

Quelques mois après avoir snobé le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait bien avoir dit adieu à un transfert vers le club merengue. Et pour cause, les Madrilènes seraient non seulement vexés de s'être fait recaler, mais surtout, ils n'apprécieraient pas du tout le comportement de l'attaquant du PSG.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a mis fin aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid en prolongeant son bail avec le PSG. Néanmoins, depuis cette date, l'attaquant français serait déçu, notamment à cause des promesses non tenues par sa direction. De là à de nouveau envisager un transfert au Real Madrid ? Certainement pas à en croire Tomás González-Martín.

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

«Pour le Real Madrid c'est fini»

« Au lieu de jouer un bon football, il se plaint et ça, pour le Real Madrid et pour n'importe quel club, c'est un désastre. Ils viennent de donner le Ballon d'Or à Benzema et si tout continue comme ça, le prochain Ballon d'Or sera Haaland. Personne ne parle de Mbappé qui stagne, recule et détruit sa carrière. Pour le Real Madrid c'est fini, un joueur aussi capricieux ne peut pas venir à Madrid », assure le journaliste d' El Debate dans une interview accordée à Bernabeu Digital .

Un différend financier entre le PSG et Mbappé

De son côté, Kylian Mbappé ferait des reproches au PSG en interne. Comme révélé par le10sport.com, cela proviendrait notamment d'un différend financier puisque le club de la capitale n'a pas honoré le premier versement de la prime à la signature promise à l'attaquant français et dont le montant total avoisinerait les 150M€.