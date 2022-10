Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une réponse claire pour ce transfert

Publié le 23 octobre 2022 à 12h10

Hugo Chirossel

Arrivé lors du dernier mercato hivernal en provenance de l’OL, Bruno Guimarães s’est déjà imposé comme un joueur essentiel de Newcastle. Quand bien même, le Brésilien est annoncé avec insistance au Real Madrid. Mais le principal intéressé assure se concentrer seulement sur ses performances avec les Magpies et la Coupe du Monde à venir.

Sixième de Premier League, avant de se déplacer sur la pelouse de Tottenham ce dimanche, Newcastle réalise un très bon début de saison. Les Magpies se sont inclinés une seule fois en championnat depuis la reprise, face à Liverpool le 31 août dernier (2-1).

Guimarães sur les tablettes du Real Madrid

Un homme s’est imposé dans le système d’Eddie Howe depuis son arrivée il y a moins d’un an : Bruno Guimarães. Recruté lors du dernier mercato hivernal en provenance de l’OL, le Brésilien ne manque pas de prétendants. Le Real Madrid serait d’ailleurs très intéressé, mais le milieu de terrain âgé de 24 ans affirme ne pas s’en préoccuper.

« Je vous jure que je ne pense pas à d'autres choses »