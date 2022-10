Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Une grande nouvelle tombe pour le mercato d’Ancelotti

Publié le 14 octobre 2022 à 10h30

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid pour venir succéder à Casemiro qui a été vendu l’été dernier, Bruno Guimaraes (24 ans) fait depuis six mois les beaux jours de Newcastle. Mais le club anglais, conscient des réalités financières du mercato, explique clairement qu’il ne pourra pas forcément le conserver…

Recruté en provenance de l’OL pour 42M€ en janvier dernier, Bruno Guimaraes (24 ans) cartonne depuis son arrivée à Newcastle. Le milieu de terrain international brésilien s’est imposé comme le nouveau patron des Magpies , au point d’ailleurs d’attirer l’œil du Real Madrid qui envisagerait très sérieusement de le recruter dans un avenir proche : « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. C'est bien. Mais c'est juste une conversation, ce n'est rien », confiait récemment Guimaraes alors que des négociations ont déjà été évoquées avec le Real Madrid. Et ce n’est pas tout…

Newcastle déjà prêt à vendre Guimaraes

Interrogé par The Sun , Dan Ashworth, responsable du recrutement de Newcastle, s’est montré réaliste quant à ses chances de conserver Bruno Guimaraes à long terme chez les Magpies : « Je ne veux absolument pas vendre Bruno. C'est un joueur de haut niveau et une partie très importante de notre voyage. Mais, à un moment donné, vous devez négocier avec des choses autour du fair-play financier. Nous devons être en mesure de générer de l'argent pour réinvestir et repartir », explique-t-il.

