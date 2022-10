Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti interpelle le successeur de Casemiro, il lui répond clairement

Avec les fins de contrat de Toni Kroos et Luka Modric ainsi que le départ de Casemiro qui n’a toujours pas été remplacé, le Real Madrid tentera de recruter un milieu l’été prochain. Annoncé dans le viseur du club madrilène, Bruno Guimaraes a répondu à cet intérêt en expliquant qu’il y avait seulement eu une conversation.

Même si le Real Madrid a recruté Aurélien Tchouaméni l’été dernier, il y a encore du travail à réaliser dans l’entrejeu. Avec les fins de contrat de Toni Kroos et Luka Modric en juin prochain, Florentino Pérez a déjà un œil sur le marché des transferts, surtout qu’il faut toujours remplacer Casemiro parti en fin de mercato.

Au-delà de Jude Bellingham qui est dans le viseur du Real Madrid mais aussi de Liverpool et du PSG, Bruno Guimaraes intéresse le club de la capitale espagnole. Brillant depuis son arrivée à Newcastle, l’international brésilien aurait même eu une discussion avec les dirigeants du Real Madrid.

All yours #nufc Bruno's Newcastle project claim as Real Madrid and Juventus left frustrated https://t.co/Gf2I78ItRi