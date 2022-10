Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tchouaméni, Fofana… Le Qatar a tenté du lourd en Ligue 1

A la recherche de plusieurs milieux cet été, le PSG est parvenu à signer quatre joueurs dans ce secteur. Avant cela, le club de la capitale s’est lancé sur d’autres dossiers, notamment en Ligue 1. Bruno Guimaraes, Aurélien Tchouaméni ou encore Seko Fofana : ils ont tous fait le choix de dire non au PSG.

Arrivé au PSG l’été dernier, Luis Campos a réalisé son premier mercato en tant que conseiller sportif du club de la capitale. Très vite, le Portugais s’est penché sur l’un des dossiers prioritaires du PSG : le milieu. Vu le nombre de départs, il fallait apporter du sang neuf dans ce secteur et Campos n’a pas tardé à le faire. Mais à côté de tous ces renforts, le PSG a échoué dans certains dossiers, notamment en Ligue 1.

Tout le monde le sait, depuis Kylian Mbappé, le PSG n’a recruté qu’un seul joueur en Ligue 1 : Hugo Ekitiké. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Au milieu, avant Luis Campos, Leonardo a tenté de faire venir Bruno Guimaraes comme l’a révélé Chronicle . Finalement, c’est Newcastle qui a raflé la mise pour l’ancien joueur de l’OL alors que la Juventus et le Real Madrid étaient aussi intéressés.

All yours #nufc Bruno's Newcastle project claim as Real Madrid and Juventus left frustrated https://t.co/Gf2I78ItRi