Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort totalement imprévu pour Ancelotti cet été ?

Publié le 10 octobre 2022 à 14h30

Jules Kutos-Bertin

Prêté au Milan AC depuis 2020 par le Real Madrid, Brahim Diaz s’éclate sous la tunique milanaise, en témoigne son but magnifique contre la Juventus. Si le club lombard n’a pas encore tranché pour l’avenir de l’international espagnol, il reste focalisé sur le Milan et ne veut pas encore se projeter sur un avenir à Madrid.

Joueur du Real Madrid depuis 2019, Brahim Diaz n’aura joué que 21 petites rencontres avec le club madrilène. Prêté au Milan AC depuis 2020, l’international espagnol fait parler son talent avec le champion d’Italie. Auteur d’un but magnifique contre la Juventus, Brahim Diaz a un avenir toujours aussi incertain. Même si le Milan AC a une option d’achat fixée à 22M€, il ne décidera qu’en fin de saison.

Brahim Diaz est heureux au Milan AC

De son côté, Brahim Diaz se félicite de ses années milanaises. « Depuis que je suis arrivé, j'ai assumé la responsabilité car c'est un grand club et nous devons être performants. Cette année, nous espérons faire de grandes choses. La première année, nous sommes entrés en Ligue des champions, puis l'année suivante, nous avons remporté la Serie A et maintenant j'espère faire de grandes choses. C'est vrai que je suis dans un bon moment en ce moment et il faut que j'en profite », reconnaît le milieu offensif espagnol dans des propos relayés par AS .

Oh le rush de fou furieux de Brahim Diaz + célébration iconique avec Leao (excellente passe décisive de Vlahovic au passage) pic.twitter.com/vMrthEyJ5r — Scipion (@Scipionista) October 8, 2022

« Nous ne savons pas ce qu’il va se passer demain »