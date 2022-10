Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos prépare du très lourd sur le mercato

Publié le 10 octobre 2022 à 14h00

Arthur Montagne

Déçu du mercato estival, Luis Campos prévoyait de frapper très fort pour ses débuts de dirigeant au PSG. Par conséquent, le conseiller football du club de la capitale a bien l'intention de compenser les récents échecs lors des prochains mercatos avec l'objectif de recruter plusieurs stars.

Arrivé au poste de conseiller football du PSG, Luis Campos avait la lourde tâche de mener à bien le recrutement du club de la capitale cet été. Dans cette optique, six joueurs sont arrivés, à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Néanmoins, le PSG voulait frapper plus fort encore puisque les noms de Robert Lewandowski, Milan Skriniar, Bernardo Silva ou encore Rafael Leão ont circulé. En vain. Mais ce n'est peut-être que partie remise.

Mercato - PSG : Campos tente un coup de folie à 150M€ https://t.co/xXtzmmpZ7V pic.twitter.com/PamHTTi6Za — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Plusieurs stars en approche ?

En effet, selon informations de Media Foot , Luis Campos a déjà les idées claires pour les prochains marchés des transferts. Ainsi, dès cet hiver, le conseiller football du PSG a prévu de revenir à la charge pour Milan Skriniar, dont le contrat à l'Inter Milan s'achève en juin prochain. Par conséquent, le transfert de l'international slovaque pourrait être bouclé pour environ 30M€. Et ce n'est pas tout puisque le PSG aurait également l'intention de faire une folie l'été prochain pour Rafael Leão en levant sa clause libératoire estimée à 150M€. Autrement dit, ça devrait bouger à Paris dans les prochains mois.

Campos est déçu de son premier mercato au PSG