C’est confirmé, le PSG a tenté le transfert d’une star

Publié le 18 septembre 2022 à 03h30 par Arthur Montagne

Pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos reconnaît qu'il aurait espéré faire mieux. Le nouveau conseiller football du club parisien estime que l'équilibre de l'effectif n'est pas parfait, et surtout, il avoue qu'il voulait recruter un grand buteur, au profil différent des attaquants déjà présents à Paris.

Cet été, le PSG s'est lancé dans un mercato avec une nouvelle direction. En effet, Luis Campos a remplacé Leonardo et s'est donc retrouvé en charge du recrutement, épaulé par Antero Henrique, qui s'occupait des négociations économiques. Dans cette optique, six nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour entièrement convaincre Luis Campos.

Campos est déçu du mercato

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection », avoue le conseiller football du PSG au micro de RMC . Luis Campos regrette notamment de ne pas avoir bouclé l'arrivée d'un grand attaquant, qui aurait pu être Robert Leawandowski, afin d'épauler Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

«On peut avoir une quatrième star»