Mercato - Real Madrid : Une grosse opération à 22M€ déjà prévue pour Ancelotti ?

Prêté au Milan AC, Brahim Diaz a réalisé une très grosse performance contre la Juventus avec un but magnifique au terme d’un rush en solitaire. Alors qu’il appartient encore au Real Madrid, le milieu offensif espagnol pourrait rester en Italie si le club lombard lève l’option d’achat fixée à 22M€. Une décision sera prise en fin de saison.

Le Real Madrid est resté assez discret sur le dernier mercato estival, au niveau des ventes et des arrivées. Après l’échec de la venue de Kylian Mbappé, le club madrilène a simplement bouclé le transfert d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco et l’arrivée gratuite d’Antonio Rüdiger. Mais d’ici l’été prochain, il devrait y avoir plus de mouvement.

Prêté par le Real Madrid au Milan AC depuis près de deux ans, Brahim Diaz pourrait y rester. Auteur d’un but magnifique contre la Juventus, le milieu offensif espagnol a lâché une grosse déclaration après la rencontre : « Je suis tellement heureux ici avec l'AC Milan et je fais de mon mieux pour aider cette équipe ».

Brahím Díaz on Real Madrid/AC Milan situation for his future: “I’m so happy here with AC Milan and I’m doing my best to help this team”, tells Sky. 🇪🇸 #ACMilanAC Milan will decide about €22m buy option at the end of the season. Real Madrid have buy-back clause around €27m. pic.twitter.com/JKqnM0pkU8