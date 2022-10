Foot - Mercato

Mercato : Annoncé au PSG, Aubameyang a fait le bonheur du Barça

Publié le 9 octobre 2022 à 22h00

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang fait couler beaucoup d’encre dans la presse depuis quelques heures et l’annonce d’un intérêt du PSG pour la recrue estivale de Chelsea. Ayant bouclé la vente de l’attaquant, le FC Barcelone s’est enflammé pour le départ d’Aubameyang.

Vendredi, Foot Mercato a lâché une bombe sur le marché des transferts. Alors qu’il a débarqué en provenance du FC Barcelone à la dernière intersaison à Chelsea et contre un chèque de 20M€, Pierre-Emerick Aubameyang figurerait dans les petits papiers du PSG en marge du prochain mercato estival. Le média a affirmé que le conseiller football Luis Campos aimerait mettre la main sur un renfort offensif et songerait notamment à Aubameyang, un challenge qui plairait en retour à l’attaquant de Chelsea.

« Le seul transfert sur lequel nous comptions était Aubameyang »

Loin des rumeurs concernant Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone a évoqué le feuilleton estival dont a fait l’objet le Gabonais. Par l’intermédiaire de son directeur du football, le Barça s’est enflammé pour le départ d’Aubameyang, une opération primordiale pour les bonnes finances du club culé. « Le seul transfert sur lequel nous comptions sur le plan sportif était Aubameyang. Il a été vendu parce que c'était une opération qui nous apportait beaucoup, nous l'avons fait par FairPlay ». a confié Mateu Alemany lors de l’assemblée générale des socios ce dimanche et dans des propos rapportés par SPORT .

Mercato - PSG : Campos tente un coup XXL avec Aubameyang, il reçoit une première réponse https://t.co/zLnhWr3omG pic.twitter.com/ZgO2LaSBcX — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Le PSG n’aurait pas bougé ses pions pour Aubameyang