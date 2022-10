Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Indésirable à l’OM, il a tout fait pour partir

Publié le 9 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

En échec total depuis son arrivée à l'OM, Kevin Strootman a une nouvelle fois été poussé vers la sortie lors du mercato estival. Le Néerlandais ne se faisait pas trop d'illusions après son retour de prêt et voulait déjà repartir en Italie. Son départ de l'OM était inéluctable selon ses dires.

C'est le plus gros fiasco de l'histoire de l'OM sur le mercato. Recruté pour 25M€ en provenance de l'AS Roma en 2018, Kevin Strootman ne s'est jamais imposé à Marseille. C'est en 2021 qu'il s'est résigné à se refaire une santé ailleurs avec un premier prêt de six mois au Genoa. La saison passée, il a filé en prêt en Italie une nouvelle fois, à Cagliari. Dès son retour cet été, Igor Tudor lui a montré la porte de sortie et ça tombe bien car le Néerlandais s'y était préparé. En effet, il voulait absolument retourner en Italie.

« Dès mon retour à Marseille je pensais à revenir en Italie »

Kevin Strootman connait bien le championnat italien. Malgré la relégation du Genoa en Serie B, il voulait tout de même partir loin de l'OM et revenir en terre transalpine : « Je suis ici pour finir le travail. Dès mon retour à Marseille je pensais à revenir en Italie et le Genoa était la possibilité la plus intéressante ». De plus, il a tout fait pour faciliter son transfert.

Strootman n'a pas trainé