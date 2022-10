Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert d’Aubameyang

Publié le 8 octobre 2022 à 08h10

La rédaction

Ce vendredi, une bombe a été lâchée dans la presse concernant un intérêt commun que partageraient le PSG et Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, il semblerait que la vérité ait été altérée sur la réalité de la situation. Explications.

« Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. S’il voulait me recruter ? Oui, exactement » . Par le passé et à l’occasion d’une interview accordée à RMC Sport, Pierre-Emerick Aubameyang révélait que Nasser Al-Khelaïfi avait été dissuadé par Antero Henrique de recruter le Gabonais à l’été 2017.

Un intérêt réciproque entre le PSG et Aubameyang ?

Résultat, Pierre-Emerick Aubameyang a par la suite quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Arsenal, puis le FC Barcelone et Chelsea cet été. Cependant, d’après Foot Mercato , il serait possible que le PSG lance une offensive l’été prochain pour l’attaquant des Blues puisque cette option serait prise en considération en coulisse dans les bureaux de la direction du PSG. Et l’intérêt serait réciproque, Aubameyang étant titillé par le challenge Paris Saint-Germain depuis un bon moment.

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, Aubameyang a déjà tranché https://t.co/0yogoz4neb pic.twitter.com/xII5VlpyQm — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

