Mercato - PSG : Courtisé par Campos, Aubameyang a déjà tranché

Publié le 7 octobre 2022 à 17h15

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos se pencherait sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang dans le cadre du mercato estival de 2023, étant toujours en quête d’un attaquant. Et la recrue de Chelsea ne serait pas contre une telle éventualité.

Pierre-Emerick Aubameyang en route pour le PSG ? Déjà à l’été 2017, alors que Nasser Al-Khelaïfi avait effectué les premières manoeuvres auprès du Gabonais pour un transfert au Paris Saint-Germain, le président avait vu Antero Henrique s’interposait à une telle opération. C’est en effet ce que l’attaquant de Chelsea a déclaré à l’époque à RMC Sport.

À Paris, on penserait à Aubameyang

Et alors qu’il a été transféré à Chelsea à la dernière saison après six petits mois au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne pas s’éterniser chez les Blues malgré son contrat courant jusqu’en juin 2024. D’après Foot Mercato , le comité de direction parisien emmené par Luis Campos s’intéresserait à la piste menant à Aubameyang. Et il semblerait que cet intérêt soit particulièrement réciproque.

