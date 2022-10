Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Haaland reçoit un improbable appel du pied à l'OM

Publié le 7 octobre 2022 à 15h10

Thibault Morlain

Défenseur central de l'OM, Leonardo Balerdi connait bien Erling Braut Haaland pour l'avoir côtoyé du côté du Borussia Dortmund. Alors que le Norvégien n'a pas manqué de félicité son ancien coéquipier suite à son but contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions, Balerdi a répondu à Haaland, lui glissant au passage un appel du pied pour son avenir.

Critiqué depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi s'est racheté face au Sporting Portugal avec une grosse prestation et un but. Ce qui a d'ailleurs valu au défenseur central de l'OM les compliments d'un certain Erling Braut Haaland. Ancien coéquipier de Balerdi à Dortmund, le joueur de Manchester City a posté sur Instagram : « Bien joué Balerdi ».

Mercato - OM : Voilà pourquoi Sampaoli a claqué la porte https://t.co/n2hlYkGwDr pic.twitter.com/BUAsSq5Dgt — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

« C'est un ami »

De passage en conférence de presse, Leonardo Balerdi a été interrogé sur ce message d'Erling Braut Haaland. Dans un premier temps, le joueur de l'OM a lâché : « C'est un ami à moi depuis Dortmund. Il est professionnel, j'aime comment il travaille J'ai regardé comment il faisait et j'ai essayé de faire pareil ».

« Ce serait bien s'il venait ici »