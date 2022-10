Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier se lâche sur cette recrue du mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 14h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG durant le mercato estival en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike s’apprête à recroiser la route de son club formateur samedi en Ligue 1. Christophe Galtier évoque le début de saison compliqué de sa nouvelle recrue et l’incite à continuer son travail de l’ombre pour monter en puissance dans les mois à venir.

Barré par la présence de l’indéboulonnable trio offensif du PSG emmené par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, Hugo Ekitike (20 ans) doit donc prendre son mal en patience. Arrivé du Stade de Reims cet été sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 35M€, Ekitike n’a eu le droit qu’à un temps de jeu limité depuis le début de la saison avec seulement 6 apparitions en match officiel, pour un total de 126 minutes de jeu au PSG. Mais Galtier fait passer un message à sa recrue du mercato.



Galtier et le cas Ekitike

Interrogé en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement du PSG sur la pelouse de Reims, Galtier a évoqué une possible titularisation d’Hugo Ekitike étant donné que Kylian Mbappé est encore incertain à cause d'une angine : « Il y a une réflexion par rapport à ça. C'est le deuxième attaquant de pointe dans notre effectif. Il sera face à ses anciens coéquipiers, son ancien public, dans un stade qu'il connaît bien et où il a été performant. Il n'y a pas plus de pression à mettre par rapport à sa première titularisation », confie l’entraîneur du PSG.

« Il a une obligation de performance »