Transferts - OM : Le projet McCourt a été bouleversé à cause du mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 13h00

Guillaume de Saint Sauveur

À la surprise générale, Jorge Sampaoli avait décidé de claquer la porte de l’OM l’été dernier après avoir pourtant réussi à le ramener en Ligue des Champions avec cette deuxième place de Ligue 1. Forcément un coup de tonnerre pour la suite du projet McCourt, d’autant que Sampaoli était parti en raison de désaccords au sujet du mercato avec Pablo Longoria.

Après la démission soudaine d’André Villas-Boas et l’intérim assuré par Nasser Larguet, Jorge Sampaoli avait été nommé entraîneur de l’OM quelques semaines plus tard, en février 2021. Option privilégiée par Pablo Longoria pour reprendre le flambeau du projet McCourt, le technicien argentin aura vécu idylle qui aura duré environ un an et demi, le temps pour Sampaoli de ramener l’OM en Ligue des Champions. Il a finalement présenté sa démission en fin de saison dernière.

« J’avais besoin de joueurs à l’OM »

Fin août, dans un entretien accordé à la presse brésilienne, Jorge Sampaoli était sorti du silence sur les coulisses de son départ de l’OM et justifiait son choix par des désaccords avec Pablo Longoria au sujet du mercato : « Nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer) », a confié Sampaoli. Une version confirmée plus tard par Pablo Longoria, au micro de Canal + : « Pendant les conversations avec Jorge, qui ont été sincères depuis le début, on a vu qu’on n’était pas dans les mêmes temps du projet. Jorge est un gagnant. Tout le temps il travaillait pour gagner les matchs. Je comprends cette mentalité, mais c’est aussi vrai que nous, en tant que dirigeants, il faut être réaliste », a indiqué le président de l’OM.

Sampaoli a trouvé à Séville ce qu’il n’a pas eu à l’OM

L’EQUIPE confirme cette version dans ses colonnes du jour, rappelant que Sampaoli n’avait plus de pouvoir décisionnaire en ce qui concerne le recrutement sur la fin de son passage à l’OM. L’entraîneur argentin a en revanche obtenu ces garanties de la part de la direction du FC Séville, qui a donc officialisé sa nomination jeudi, mais sa démission restera comme un coup de tonnerre dans l’histoire du projet McCourt à Marseille.