Transferts : OM, Arsenal... L'énorme sortie de Saliba sur son mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 11h30

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le cas William Saliba a fait énormément parler. En effet, l'OM était déterminé à faire revenir l'international français, mais c'était sans compter sur Arsenal qui comptait enfin sur lui. Cette saison, Saliba brille d'ailleurs sous les ordres de Mikel Arteta chez les Gunners. Et cela ne déplait pas à l'ancien de l'OM qui a toujours voulu s'imposer à Arsenal.

Prêté la saison dernière à l'OM, William Saliba a été impressionnant sur la Canebière. C'est pour cela que Pablo Longoria a tout fait pour le conserver à Marseille. En vain. L'OM n'ayant pas d'option d'achat, le club phocéen s'est heurté au refus d'Arsenal de lâcher son joueur. Chez les Gunners, la décision avait été prise, on comptait enfin sur Saliba, qui n'avait jamais eu sa chance jusqu'à présent. Et le principal intéressé n'attendait lui que cela...

« Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici »

Courtisé donc à nouveau par l'OM cet été, William Saliba a finalement fait son retour à Arsenal. Une immense joie pour l'international français. En effet, dans des propos accordés aux médias des Gunners, Saliba a lâché une grande annonce concernant son retour à Arsenal, expliquant alors : « Quand j'étais prêté, ça m'a aidé à me motiver chaque jour en sachant qu'Arsenal me surveillait, était en contact avec moi et que bientôt je serai de retour ici. Mon objectif a toujours été de revenir jouer ici, donc je savais que je devais me battre et travailler beaucoup pendant que j'étais loin du club si je voulais revenir. Le club était en contact avec moi chaque semaine, me donnait des conseils, m'encourageait et je savais qu'ils me soutenaient, même si j'étais en France ».

