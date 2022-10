Foot - Mercato - FC Nantes

Transferts - FC Nantes : Il l'avoue, il a recalé Kombouaré sur le mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 07h30

Arthur Montagne

Devenu remplaçant au RC Lens, Gaël Kakuta a décidé de s'engager à Amiens, un club qu'il connait bien, en Ligue 2. Et pourtant, cet été, l'ancien joueur de Chelsea aurait pu rejoindre le FC Nantes. Mais il en a décidé autrement comme il l'explique lors de sa présentation avec le club picard.

De retour au RC Lens en 2020 lorsque le club a retrouvé la Ligue 1, Gaël Kakuta n'entrait plus totalement dans les plans de Franck Haise cette saison puisqu'il jouait très peu. C'est la raison pour laquelle, l'ancien joueur de Chelsea a finalement quitté le RC Lens pour s'engager avec Amiens, son ancien club. Et pourtant, cet été, il aurait pu rejoindre le FC Nantes en fin de mercato.

[Jour de Conf]Gaël KAKUTA : 🎙 « C’est un club qui ne m’a pas oublié et que je n’ai pas oublié »Bernard Joannin : 🎙 « Les victoires sont une conséquence du collectif »https://t.co/PhqhIbWu2D#FiersDetreAmienois⚪️⚫️ pic.twitter.com/Y4cxlRv9YM — Amiens SC (@AmiensSC) October 6, 2022

Kakuta a bien recalé Nantes

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation à Amiens, Gaël Kakuta confirme ainsi avoir recalé le FC Nantes. « Exactement. C’est un choix personnel. Ma fille est née ici, c’est une conversation que j’ai eu avec ma femme et ça nous arrangeait tous de revenir ici », assure-t-il avant de justifier son départ du RC Lens : « J’ai été beaucoup blessé la saison dernière, le football évolue et beaucoup de choses ont changé. J’ai eu moins de temps de jeu et j’ai pris la meilleure décision pour moi-même. Le football est une passion, la passion est toujours présente. J’avais besoin de me retrouver et repartir sur de bonnes bases . »

«C’est un très bon challenge»