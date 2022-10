Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : N’Golo Kanté a posé une grosse condition pour son avenir

Publié le 7 octobre 2022 à 08h15

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, N’Golo Kanté est encore et toujours annoncé dans le viseur du PSG qui souhaiterait l’attirer libre en fin de saison. Mais le milieu de terrain français aurait déjà entamé des négociations avec les Blues, réclamant une prolongation longue durée pour fixer son avenir en Premier League.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renouvelé une bonne partie de son entrejeu avec les départs d’Idrissa Gueye, Ander Herrera, Xavi Simons, Leandro Paredes ou encore Rafinha, et Luis Campos a fait venir Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler pour compenser ces départs. Mais le PSG semble conserver un rêve de longue XXL pour son milieu de terrain avec un certain N’Golo Kanté…

Le PSG toujours en course pour Kanté ?

La presse anglaise a récemment annoncé que le PSG était encore dans la course pour récupérer Kanté libre au terme de son contrat avec Chelsea, en juin prochain, le milieu de terrain de 31 ans étant l’un des vieux fantasmes du Qatar qui avait déjà tenté de l’attirer à plusieurs reprises. Mais le PSG n’est pas le seul à envisager l’avenir avec N’Golo Kanté.

Chelsea fait le forcing pour le prolonger