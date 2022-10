Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour ce souhait d’Al-Khelaïfi, Campos a le feu vert

Publié le 7 octobre 2022 à 19h15

Thomas Bourseau

Dissuadé par Antero Henrique de le recruter à l’été 2017, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien voir Luis Campos menait à bien le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang l’été prochain. D’ailleurs, Chelsea ne fermerait pas la porte au départ de sa recrue estivale.

Le mercato estival vient tout juste de fermer ses portes il y a quelques semaines de cela que pour l’édition de 2023, ça chaufferait déjà en coulisse. Outre le dossier chaud qu’est Milan Skriniar et qui pourrait être bouclé cet hiver, Luis Campos serait susceptible de se laisser tenter par un autre recrutement XXL en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea ne bloquera pas Aubameyang

C’est du moins l’information communiquée par Foot Mercato . D’après le média, les premières discussions auraient déjà eu lieu entre le clan Aubameyang et le PSG au sujet d’un éventuel transfert l’été prochain, une option que verrait d’un bon oeil l’attaquant de Chelsea. D’ailleurs, il est spécifié par le média que les dirigeants des Blues ne devraient pas retenir leur recrue estivale si jamais elle émettait le souhait d’aller voir ailleurs à la fin de la saison.

Al-Khelaïfi voulait le recruter en 2017 avant qu’Henrique ne s’y oppose