Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi en route vers le FC Barcelone ? La réponse est connue

Publié le 7 octobre 2022 à 19h00

Bernard Colas

Ces dernières semaines, la rumeur d’un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone enfle, alors que l’Argentin est actuellement dans sa dernière année de contrat. Il faut dire que plusieurs membres importants du club culé ont publiquement lancé un appel du pied à la star du PSG, mais il n’y aurait eu aucun rapprochement entre les deux parties.

L’histoire naissante entre le PSG et Lionel Messi va-t-elle durer ? Après une première année compliquée dans la capitale, l’Argentin parvient à s’épanouir sous ses nouvelles couleurs et retrouve un niveau proche de celui qui était le sien à Barcelone, totalisant 8 buts et 8 passes décisives en 13 apparitions. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière , déclarait récemment Lionel Messi dans un entretien accordé à TUDN. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. » De bon augure pour la suite, alors que l’Argentin rêve de remporter la Coupe du monde et une nouvelle Ligue des champions.

« Les portes du club lui sont ouvertes »

Cependant, il n’y a pas que sur le plan sportif que Lionel Messi fait parler. Une année après avoir été le grand acteur du mercato estival, le septuple Ballon d’Or devra bientôt trancher pour son avenir. Le PSG voudrait renouveler le bail de son numéro 30, libre en fin de saison, mais le FC Barcelone envisage de son côté de rapatrier son ancienne tête de gondole. Ces derniers mois, plusieurs acteurs majeurs du club culé ont affiché ouvertement leur volonté de rapatrier Lionel Messi, à l’instar du président Joan Laporta ou de l’entraîneur Xavi. Récemment, c’est Eduard Romeu, le vice-président économique du Barça, qui indiquait à la presse que le retour de Messi était financièrement réalisable. « S’il revenait, ce serait gratuitement, donc ce serait viable en ce qui concerne mon domaine, même si ne je l’ai pas inclus dans le budget , déclarait le dirigeant la semaine dernière, avant d’en rajouter une couche ce jeudi : Comme quand il jouait, il maîtrise le ballon (le timing, ndlr). C'est un sujet pour la direction sportive. S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail. Mais oui, c'est un atout pour le Barça et les portes du club lui sont ouvertes. »

Mercato - PSG : Voilà les trois conditions XXL pour le retour de Messi au Barça https://t.co/e79Sm4TNma pic.twitter.com/PkS7HvkvVX — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Malgré les déclarations, il n’y a rien de concret entre Messi et le Barça