Mercato - PSG : Le Qatar face à deux obstacles pour N’Golo Kanté ?

Publié le 7 octobre 2022 à 20h10

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, N’Golo Kanté figurerait toujours sur la short-list du PSG qui apprécié son profil depuis maintenant plusieurs années. Mais les Blues ont déjà entamé des négociations avec le milieu de terrain de l’équipe de France qui réclame un contrat longue durée, et Kanté conserve par ailleurs un lien privilégié avec Antonio Conte qui pourrait avoir un impact sur son avenir.

Lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain du PSG a considérablement changé de visage : Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera, Rafinha ou encore Xavi Simons ont quitté le Parc des Princes, remplacés par Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Par ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, le Qatar tente vainement de faire venir N’Golo Kanté qui est un profil très apprécié en interne, et la situation actuelle de l’international français, en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, pourrait jouer en faveur du PSG qui est encore annoncé sur ses traces. Mais deux autres facteurs pourraient relancer le dossier.

Chelsea fait le forcing pour prolonger Kanté

En effet, L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Chelsea a entamé depuis maintenant près d’un an les négociations avec N’Golo Kanté et son entourage, amorcées par l’ancienne directrice générale des Blues , Marina Granovskaia. Le milieu de terrain de l’équipe de France a même reçu une offre concrète de deux ans supplémentaires + une année en option, mais il aurait fixé une condition claire pour prolonger : un contrat de plus longue durée. Bien conscient que ce futur bail sera probablement son dernier au plus haut niveau, Kanté exige des garanties auprès de Chelsea, mais sa direction préfère se montrer plus prudente : « C’est évident que N’Golo est très important pour notre équipe et que nous voulons qu’il prolonge. Mais nous devons prendre en compte ces deux dernières saisons incomplètes et arriver à un compromis », indique un membre du club londonien à L’EQUIPE . Le PSG doit donc faire face à la volonté de Chelsea de prolonger Kanté, mais ce n’est pas tout…

