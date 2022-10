Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour Kylian Mbappé

Publié le 8 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Ces derniers jours, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle. Quelques semaines seulement après sa prolongation avec le PSG, le Français fait l'objet de nouvelles rumeurs à propos d'un départ. Forcément, l'ombre du Real Madrid a plané à nouveau. Pour autant, le club de la capitale pourrait quelque peu être rassuré concernant les intentions des Merengue avec Mbappé. Explications.

Finalement, le nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le PSG n'irait que jusqu'en 2024. Une énorme information qui laisse alors la porte ouverte à un départ libre dans deux ans ou à un transfert dès l'été prochain. Une aubaine alors pour le Real Madrid qui pourrait voir une nouvelle opportunité se présenter. A moins que...

Entre le Real Madrid et Mbappé, c'est fini ?

Si Kylian Mbappé et le Real Madrid sont forcément à nouveau associés, l'intérêt ne serait plus vraiment réciproque, notamment du côté des Merengue. En effet, selon les informations de Ok Diario , Mbappé ne serait plus vraiment la priorité du Real Madrid. « Mbappé n'existe pas », expliquerait-on même en interne.

Haaland plutôt que Mbappé

Le PSG n'aurait plus forcément quelque chose à craindre avec le Real Madrid. Chez les Merengue, on aurait d'ailleurs une autre priorité que Kylian Mbappé. En 2024, s'il faut recruter une star, c'est vers Erling Braut Haaland que le Real Madrid se tournera. Une bonne nouvelle donc pour le PSG.