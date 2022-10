Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Les coulisses de cette opération de Longoria sur le mercato

Suite au départ de Pol Lirola, prêté à Elche, l'OM cherchait encore un piston droit pour venir épauler Jonathan Clauss. Et finalement, le choix s'est porté sur Issa Kaboré. Prêté la saison dernière à Troyes, le Burkinabais, qui appartient à Manchester City, a ainsi posé ses valises à l'OM dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Une opération à propos de laquelle on en sait un peu plus.

Tout au long du dernier marché des transferts, les recrues se sont multipliées à l'OM. Et parmi elles, on retrouve notamment Issa Kaboré. Le piston droit burkinabais a été prêté, avec option d'achat, par Manchester City, venant ainsi apporter de la concurrence à Jonathan Clauss dans son couloir. Après Charles Kaboré, cela fait donc un nouveau Kaboré à l'OM...

« Je lui ai simplement dit que l'OM te marque à vie »

D'ailleurs, Charles Kaboré n'a pas manqué d'être sollicité par Issa Kaboré, son petit-cousin, au moment de son départ vers l'OM. En effet, pour La Provence , l'ancien joueur phocéen a expliqué ce vendredi : « Quand il a eu la proposition de l'OM, il m'a appelé et m'a demandé : "Tonton, qu'en penses-tu ?". Je lui ai simplement dit que l'OM te marque à vie et ça ne se réfléchit pas quand une telle possibilité se présente. Il a réalisé son rêve et fait un excellent choix ».

L'OM et rien d'autre

Issa Kaboré a donc fini par accepter la proposition de Pablo Longoria et le voilà désormais à l'OM. D'autres opportunités s'offraient pourtant à lui lors du dernier mercato estival. Comme le souligne le quotidien régional, Kaboré aurait repoussé de nombreuses propositions afin de rejoindre l'OM cet été.