Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a pleuré après son transfert, il raconte

Publié le 8 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021, Lionel Messi a vécu une première saison pour le moins compliquée dans la capitale, autant sur le plan sportif que personnel. Et l’attaquant argentin s’est même laissé aller à quelques confidences en racontant sa vive émotion au moment de laisser pour la première fois ses enfants à l’école à Paris.

Alors que le FC Barcelone était en proie à de sérieuses difficultés financières à l’époque et n’était donc pas en mesure de prolonger son contrat, Lionel Messi était donc parti libre de Catalogne lors du mercato estival 2021 pour s’engager avec le PSG. Un véritable changement pour celui qui n’avait connu que le Barça dans sa carrière de joueur en club, et le bouleversement a donc été sportif mais également familial pour Messi. Et cela a laissé des traces sur le plan émotionnel…

« Je suis parti en pleurant »

Interrogé par ESPN, Lionel Messi raconte une anecdote sur son intégration au PSG et qui concerne ses enfants : « Ils sont ceux qui se sont le mieux adaptés. C'était la chose qui nous inquiétait le plus et c'était la chose la plus facile de toutes. Pour eux, commencer l'école, se faire de nouveaux amis, c'était très normal, très simple. Nous avons beaucoup souffert pour cela. Je me souviens les avoir laissés à l'école et être parti en pleurant, en souffrant pour eux, et la vérité, c'est qu’on s’est pris la tête pour rien parce que c'était spectaculaire », confie Lionel Messi.

Mercato - PSG : L’incroyable coup à 700M€ bouclé par le Qatar avec Messi https://t.co/t1v1I7M4Ti pic.twitter.com/YyGZWwJS7x — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

« Pas facile d’arriver dans un nouvel endroit »