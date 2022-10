Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le verdict est tombé pour le transfert de Gerson

Publié le 8 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Très performant la saison passée avec l’OM, Gerson a perdu de sa superbe ces derniers mois depuis l’arrivée d’Igor Tudor, mais également sa place de titulaire. Et malgré les nombreuses rumeurs à son sujet, le milieu offensif brésilien ne semble pas sur le départ pour le mercato de janvier.

Après sa nomination en tant qu’entraîneur de l’OM en 2021, Jorge Sampaoli avait passé une commande sur le mercato en réclamant à sa direction l’arrivée de Gerson. Un choix qui s’est avéré payant puisque l’international brésilien (4 sélections) a été l’un des grands artisans du très bon exercice 2021-2022 et du retour de l’OM en Ligue des Champions. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées pour Gerson depuis le changement d’entraîneur…

Gerson désormais remplaçant… et sur le départ ?

En effet, Igor Tudor a succédé à Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM cet été, et Gerson doit désormais se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe, et fait également l’objet de spéculations quant à un possible départ en janvier et un retour au pays.

Transferts - OM : Un joueur de Tudor raconte son mercato agité https://t.co/jrnTldvoKf pic.twitter.com/QoNFWOhVA0 — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

« Aucune possibilité de recruter Gerson »