Mercato - OM : Un gros transfert déjà prévu pour 2023 ? La réponse

Publié le 6 octobre 2022 à 23h30

Arthur Montagne

Recrue phare de l'été 2021, Gerson est moins utilisé cette saison par Igor Tudor. A tel point que son avenir a régulièrement fait parler ces derniers jours. Néanmoins, il semble peu probable que le milieu de terrain puisse revenir au Brésil. Le coût de cette opération est trop élevé pour Palmeiras et Flamengo.

Durant l'été 2021, Jorge Sampaoli a passé commande à Pablo Longoria sur le mercato. Le technicien argentin, fin connaisseur du marché brésilien après avoir été sur le banc de Santos et l'Atlético Mineiro, réclame ainsi le recrutement de Gerson. Afin de satisfaire son coach, le président de l'OM va donc recruter le milieu de terrain de Flamengo pour la coquette somme de 20M€. Rapidement, Gerson devient donc l'un des cadres de Jorge Sampaoli, mais le départ du Pelado lui a fait, et Igor Tudor l'utilise beaucoup moins cette saison.

Un retour de Gerson au Brésil est impossible

Par conséquent, un départ a même été évoqué ces derniers jours. Mais selon les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, un retour au Brésil paraît impossible pour Gerson. « Chaque jour, de nouvelles spéculations surgissent sur Gerson. Avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai parlé aux représentants des deux clubs (Palmeiras et Flamengo). Aucune possibilité de recruter Gerson à Palmeiras, le joueur est considéré comme extrêmement cher pour la réalité financière du club », explique-t-il sur sa chaîne YouTube .

«Je travaille tous les jours, je suis content d’être à Marseille»