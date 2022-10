Foot - Mercato - OM

L'annonce fracassante de Gerson sur son avenir

Publié le 1 octobre 2022 à 17h10 par Pierrick Levallet

En difficulté à l’OM ces derniers temps, Gerson a peut-être marqué des points aux yeux d’Igor Tudor après le match de ce vendredi contre Angers (0-3). Le Brésilien a d’ailleurs été interrogé sur sa situation et son avenir après la rencontre. L’occasion pour le joueur de 25 ans de mettre les choses au clair.

Depuis le début de saison, Gerson ne traverse pas sa meilleure période à l’OM. Le milieu de terrain brésilien n’est pas jugé indispensable par Igor Tudor. Ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à se passer de ses services quelques fois. Mais ce vendredi, Gerson a peut-être montré qu’il avait sa place dans le onze de l’OM. Buteur sur une sublime passe décisive de Jonathan Clauss face à Angers (0-3), le joueur de 25 ans a peut-être marqué des points.

«Je suis content d’être à Marseille»

Et interrogé en zone mixte, Gerson a lâché une nouvelle réponse quant à son avenir : « Oui, je suis content pour la victoire, pour le match de l’équipe. Je suis aussi content pour le but que j’ai marqué. Mais le plus important c’est que l’équipe a fait un bon match et a bien joué. Je suis content d’être ici. Je travaille tous les jours, je suis content d’être à Marseille. C’est le plus important. »

Aston Villa à l’affût

Alors qu’il n’est pas vraiment essentiel à Igor Tudor, Gerson pourrait voir quelques prétendants revenir à la charge pour lui. Aston Villa serait toujours très intéressé par son profil et pourrait retenter sa chance dès cet hiver. À suivre...